Guerre en Ukraine: le ministre ukrainien de la Défense présente ses excuses pour avoir comparé le conflit qui fait rage dans son pays avec le tremblement de terre en Turquie

Lundi, sur Twitter, il a regretté cette comparaison. « Je présente mes excuses les plus sincères à tous ceux qui, en Ukraine ou en Turquie, ont été offensés par mes commentaires », a-t-il écrit. « Nous comprenons ce que c’est que d’enterrer des milliers d’innocents.

Ankara, qui joue le rôle de médiateur entre l’Ukraine et la Russie, a notamment envoyé des drones d’attaque et des véhicules blindés à l’Ukraine. « Je suis reconnaissant à nos amis turcs pour leur soutien indéfectible et leur position sur la Crimée depuis le début de l’invasion russe », a-t-il conclu le tweet.