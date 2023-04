Une efficacité en berne et des prestations en demi-teinte: le vrai Romelu Lukaku n’est plus qu’un vague souvenir

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La sortie de Beppe Marotta du 14 mars dernier en préface du match retour à Porto a reçu un écho définitif et sans appel : Romelu Lukaku retournera bien à Chelsea le 30 juin prochain et l’Inter ne reconduira pas son prêt.

Le déséquilibre entre l’impact de Lukaku sur les caisses – 19,1 millions € exactement, soit les 8 millions du prêt additionnés des 11,1 millions (8 pour le joueur et 3,1 pour le fisc) bruts versés pour son salaire – et son rendement – 7 buts, dont 5 sur penalty, toutes compétitions confondues – a ravalé ce retour de Lukaku en « nerazzurro » en un onéreux fiasco. En outre, en difficultés financières, la direction chinoise du club préfère investir sur un jeune attaquant (Retegui ou Thuram ?) moins cher à l’entretien et susceptible de générer à terme une plus-value. Enfin, bien qu’en position de force pour atteindre les demi-finales de la Ligue des champions, actuelle 5e de la Serie A, l’Inter n’est absolument pas certaine de participer à la prochaine édition, avec un manque à gagner minimum de 40 à 50 millions €.