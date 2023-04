L’apprentissage de la natation mis à mal chez nous: «Certains enfants n’ont jamais mis les pieds à la piscine...»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Comme si les infrastructures ne manquaient pas déjà, il a fallu que de nouvelles crises viennent compliquer encore la tâche de l’apprentissage de la natation. « La piscine de Nivelles a été fermée quelques années et on a pu observer un retard lors de la réouverture », rapporte Pierrick Flabat, responsable du bassin nivellois. « Les enfants qui avaient 8 ans à l’époque et qui en ont 13 aujourd’hui ont enfin rattrapé leur retard. »

Selon lui, le Covid a encore aggravé la situation. «C’estla première fois cette année que je reçois des mails de parents inquiets car leur enfant de 5 ou 6 ans n’a jamais été à la piscine », pointe-il. « Les gens commencent à se poser et se rendent compte que leur enfant va commencer la piscine à l’école alors qu’il n’y a jamais mis les pieds…»