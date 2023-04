Guerre en Ukraine: le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov remercie le Brésil de ses efforts pour la paix en Ukraine, «nous sommes interessés que ce conflit se termine au plus vite»

Une source de la présidence a confirmé à l’AFP que la rencontre entre Lula et M. Lavrov aurait lieu à 17h00 locales (21h00, heure belge), au Palais de l’Alvorada, résidence officielle du chef de l’État brésilien.

« Nous sommes intéressés à ce que ce conflit se termine au plus vite », a-t-il poursuivi, tout en préconisant toutefois une solution « durable et non immédiate ».

Belga

La semaine dernière, Lula avait réitéré son intention de créer un « G20 de la paix », groupe de pays dont le but serait d’œuvrer pour la fin du conflit Ukraine.

Il avait également affirmé que les États-Unis devaient « cesser d’encourager la guerre et commencer à parler de paix ». Et « l’Union européenne doit commencer à parler de paix », avait lancé le président brésilien samedi devant des journalistes à Pékin.

Le lendemain, lors d’une escale aux Émirats arabes Unis, Lula avait jugé que la guerre déclenchée par russe de l’Ukraine en février 2022 avait été provoquée par « des décisions prise par deux pays ».

« Nous sommes reconnaissants envers nos amis brésiliens pour l’excellente compréhension de la genèse de cette situation » en Ukraine, a commenté M. Lavrov lundi à Brasilia.

« Nous sommes unis par une volonté commune de former un monde polycentrique plus juste », a-t-il ajouté.

Il y a dix jours, en Turquie, il avait affirmé que les négociations de paix sur l’Ukraine ne sont possibles que si elles visent à l’établissement d’un « nouvel ordre mondial », sans domination américaine.

La visite de M. Lavrov à Brasilia intervient trois semaines après celle à Moscou de Celso Amorim, le principal conseiller du président Lula pour les affaires internationales, qui avait rencontré le président russe Vladimir Poutine au Kremlin.

Le Brésil et la Russie font partie des Brics, groupe de pays émergents qui compte également dans ses rangs l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud.