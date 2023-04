A Binche, Fred crée des mots en fil d’alu: tendres, drôles, folkloriquesou en wallon: une super idée de cadeau!

Depuis 12 ans, « l’Atelier de Fred », situé rue Saint-Paul à Binche, est spécialisé dans le relooking de meubles anciens ou récupérés. La patronne, Fred Dever, est une Binchoise pure souche. Créative et douée, elle a d’ailleurs reçu le titre officiel d’artisan de la part de la Région Wallonne.

« Il se fait que je voue un culte au patois. J’ai joué dans des pièces du Pavé Picard binchou. Avec la formidable auteure binchoise Nancy Vilbajo, qui partage la même passion, on s’envoie souvent des messages truffés d’expressions à se rouler par terre. C’est grâce à elle que l’idée m’est venue ».

Les mots filent sous les doigts de Fred, « hémophile » dès qu’il s’agit de son cher Binche. « Les spots (ces surnoms que l’on se donnait jadis entre habitants) portent en eux l’histoire de nos familles. A Binche, le louageur Louis Kersten est toujours appelé par son surnom, « El Fouchneu » (en wallon, un « fouchnâge » signifie du brol, du désordre). « Pour Louis son spot vient des chapeaux de gille colorés qu’on lui demandait pour le carnaval et de ses propres chapeaux toujours toujours mélangés de coloris, qu’il créait pour lui-même en tant que gille ».

Fred envisage d’immortaliser les surnoms de ses arrières-grand-pères : « l’un était surnommé le Prussien parce qu’en 14-18, il aurait crié partout dans Binche « Les Prussiens arrivent !». L’autre, c’était « Le Moulu » : il a tenu le café qui éxistait avant, à la place de l’Office du Tourisme ; son épouse y moulait le café à la main. Comme quoi un seul mot est porteur d’énormément d’infos ».

Concrètement, tout un chacun peut arriver chez Fred avec sa proposition, qu’elle exécutera ensuite pour vous à la main. Pour un mot, comptez une vingtaine d’euros. Mais on peut également commander une phrase entière. « C’est chouette parce que ce cadeau va évoquer plein de choses. Famille, copains, amis... Nous avons tous nos anecdotes, nos secrets, nos souvenirs partagés... ». Son amie Nancy, passionnée par l’Ecosse et... les vaches highland, lui a par exemple demandé le mot « boulibeef ». « Dans sa maison pleine de meubles anciens, les clins d’oeils et les décalages sont nombreux. Ça donne super bien ! ».