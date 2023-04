Un bug au SPF Finances? À Malmedy, Jean-Pierre reçoit une taxe à payer… qui n’est pas la sienne: «La réaction du fonctionnaire m’a fait tiquer»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Comment réagirait-on en apprenant que des données financières strictement personnelles, du genre le montant d’une déclaration d’impôt, arrivaient dans la boîte mail d’un voisin ? Et que dire quand ces données arrivent, en plus, par le biais d’une boîte électronique élaborée par les services publics et censée être strictement personnelle et sécurisée ? Il y a sérieusement de quoi se poser des questions. Et c’est ce dont a été témoin Jean-Pierre Beuvens, fromager à Malmedy.