«Qu’avons-nous fait? On devait l’aider»: le témoignage bouleversant d’Yves, ancien professeur du petit Raul, 9 ans, battu à mort puis jeté à l’eau en Flandre (vidéo)

Battu avec une ceinture et à coups de poing, arrosé d’eau glacée ou bouillante. Ce sont les terribles sévices que Raul M., 9 ans, a dû endurer à plusieurs reprises. Jusqu’à ce que son petit corps n’en puisse plus. Le petit garçon a fini par perdre connaissance et est mort. L’enfant a ensuite été mis dans un sac de sport Puma et jeté dans le Houtdok de Gand. Le jeune Roumain vivait avec sa sœur de 12 ans, sa mère et son petit ami à Gand, près de la Porte du Barrage.

Lire aussi Raul, un enfant de 9 ans, battu à mort et jeté à l’eau en Flandre: «Sa sœur de 12 ans a tout vu, elle est choquée, nous sommes tous choqués» Au micro de RTL, Yves De Moor, l’un des professeurs du petit garçon, a livré un témoignage bouleversant. Il lui était déjà arrivé de ramener Raul chez lui après l’école. « On arrivait à la maison. Je sonnais, on toquait à la porte. Quelqu’un nous ouvrait, soit la sœur, soit la maman. On avait un signe et voilà c’était fini. Le vrai problème d’une manière ou d’une autre n’était pas visible. C’est terrible », déplore l’enseignant.

Le professeur affirme par contre s’être parfois posé des questions sur le comportement du petit garçon : « C’était frappant. Il était d’un côté souvent à la recherche de câlins, d’amour, d’affection. Et d’un autre côté, il pouvait exploser très rapidement pour un rien. Je me suis demandé d’où ça venait ça. Je me suis posé la question : voit-il ça à la maison ? », explique Yves De Moor.

C’est ensuite fin décembre que le professeur a appris que Raul ne reviendrait pas à l’école, car sa famille avait l’intention de rentrer en Roumanie. Quand il apprend la terrible nouvelle dans les journaux quelques mois plus tard, c’est le choc. « Oh mon dieu. Après, vous êtes sans voix, surtout à cause de l’impuissance. Qu’avons-nous fait ? On devait l’aider. Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné ? », regrette l’enseignant.