Le regard d’Emiliano Bonfigli: «Openda pour remplacer Lukaku le mal-aimé?»

Au fil d’années marquées par un labeur acharné, Romelu Lukaku s’est taillé une place de choix dans la corporation des attaquants les plus redoutés par les défenses adverses. Les chiffres ont souvent parlé, sans mentir. Pourtant, s’il y a bien un Diable rouge qui n’a eu de cesse de composer avec un nombre conséquent de détracteurs, c’est bien lui. Ces critiques l’ont nourri, motivé, transformé… Un moteur pour se dépasser. Sa façon de célébrer un but veut tout dire: un doigt posé sur les lèvres, comme pour dire «Silence, je marque…». Romelu Lukaku n’a jamais laissé les supporters indifférents. Aujourd’hui, Big Rom ne serait plus désiré dans son club de l’Inter. C’est la Gazzetta dello Sport qui l’annonce: «le futur de l’Inter s’écrira sans Romelu Lukaku». Pour étayer cette information, le quotidien italien compare les stats en championnat des saisons de Romelu disputées à l’Inter. En 2020/2021, Romelu pèse 24 buts en 32 matches, avec 1,33 tir cadré par match. Cette saison, Romelu n’a inscrit que 3 buts en 18 matches, en tirant une seule fois au but par rencontre. Un monde de différence. Les chiffres disent une vérité, mais ils ne racontent pas toute la vérité. L’Inter n’est plus entraînée par Antonio Conte, mais par Simone Inzaghi. Ce dernier ne voit pas forcément Lukaku au centre de son projet de jeu.

Openda, un choix raisonnable

L’Inter aurait dès lors un œil sur Lois Openda, auteur d’une remarquable saison à Lens. Le choix se défend. Plus jeune, il représente un investissement pour l’avenir. L’Inter faisant face à des problèmes de trésorerie, ce serait en effet un choix raisonnable. Romelu, lui, devra retourner à Chelsea. Une destination loin d’être idéale, vu les incertitudes sportives qui planent sur le futur des Blues. Qui entraînera Chelsea l’an prochain? En vue de l’Euro, Lukaku devra poser un choix important. Rencontré vendredi dernier, Domenico Tedesco, le sélectionneur des Diables, me disait ceci, en parlant de Romelu: «C’est humain d’avoir besoin de confiance, une bonne atmosphère autour de soi et surtout des minutes de jeu. Ses qualités ne se discutent pas. Un retour à Chelsea? Ce n’est pas à moi de me prononcer. Romelu peut aller où il veut. Je souhaite juste qu’il soit heureux et qu’il joue». Il y a un an et demi, Romelu avait choisi de faire parler son cœur en retournant à Chelsea. Dans quelques semaines, il devra surtout poser un choix de raison.