Mort de Raul, 9 ans: son bourreau accepte d’être remis à la Belgique, «l’enquête doit se poursuivre en toute sérénité»

En janvier dernier, le petit Raul, 9 ans, « un enfant affectueux en quête d’amour et d’attention », selon Yves De Moor, un enseignant de 51 ans qui s’est confié à nos confrères du Het Laatste Nieuws, trouvait la mort dans des circonstances atroces (nos éditions de lundi). Son petit cadavre avait été poussé dans un sac de sport avant d’être jeté à l’eau au Houtdok, un quartier portuaire de Gand, tout proche de son domicile.

Arrêtée, la maman du petit avait chargé son compagnon, Nicu C., 34 ans, d’origine roumaine. Le témoignage abominable de Ioana, 11 ans, la grande sœur du petit martyr, livré à la presse via leur oncle Marius, incriminait également cet homme qui a été interpellé vendredi soir à Bakel, dans la province du Brabant-Septentrional aux Pays-Bas. Nicu C. ne s’oppose pas à sa remise à la Belgique, a appris lundi l’agence Belga auprès du ministère public néerlandais et du parquet de Flandre orientale.