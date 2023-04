EDITO – Poutine, Macron et le prix de la démocratie

Le jugement qui touche l’opposant politique russe Vladimir Kara-Murza résume à lui seul la nature profonde du pouvoir en place à Moscou mais révèle également toutes ses faiblesses. Celui qui condamne aussi sévèrement une voix critique, après l’avoir déjà empoisonné à deux reprises, s’expose à en faire un martyr et à faire grandir ses idées et ses combats dans l’opinion publique russe. Au plus il se rapproche de la Chine, au plus Vladimir Poutine s’engage dans une voie sans issue pour lui, mais aussi dans une nouvelle guerre froide planétaire qui risque de se transformer en boomerang et se retourner contre lui. On serait curieux d’entendre l’avis de tous ceux, chez nous, qui demeurent ambigus à propos du maître du Kremlin et continuent à mettre sur le même pied les autocrates va-t’en guerre et nos démocraties occidentales…

Car même si nos gouvernants et nos systèmes politiques ont de nombreux défauts, nos élus n’interdisent ni les opposants, ni les débats. Et surtout, nos ministres et présidents doivent rendre des comptes devant leurs électeurs et leurs opinions. Toujours, même quand le combat est perdu d’avance, comme dans le cas d’Emmanuel Macron sur la réforme des retraites. Le président français s’est exprimé hier soir pour expliquer son plan, le recours au 49.3 et tenter de rétablir le dialogue avec une France en colère, où la mobilisation et la contestation ne faiblissent pas. Selon un sondage, près 9 Français sur 10 pensent que cette intervention n’apaisera pas la situation du président et de sa majorité relative, pour qui les prochains risquent d’être encore très compliqués. C’est le prix de la démocratie et c’est, dans tous les cas, toujours préférable à l’empoisonnement et l’emprisonnement des opposants.