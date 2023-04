Guy Genin, percuté mortellement par une camionnette à Beaumont: la suspension demandée pour le prévenu

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Seize mois plus tard, la douleur est bien sûr toujours présente au sein de la famille de Guy Genin. Guy Genin, une figure connue et appréciée, à Beaumont, où il vivait depuis des années… Un alerte septuagénaire, percuté sur sa bicyclette par la camionnette d’Emmanuel, le prévenu poursuivi pour homicide involontaire. Car, hélas, Guy Genin ne survivra pas au choc et mourra à l’hôpital où il avait été acheminé. Son épouse, son frère, sa sœur, ses enfants, son beau-fils, tous ont tenu à être présents, ce lundi lors de cette audience… Tous étaient présents également en tant que partie civile, mais aussi pour pouvoir s’exprimer. Surtout, aussi, pour pouvoir entendre, enfin, l’homme qui a ôté la vie d’un père, d’un mari, d’un beau-père…