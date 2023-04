La série Netflix sur Bernard Tapie met sa famille en colère! (PHOTOS)

Netflix diffusera en septembre une série consacrée à Bernard Tapie. C’est Laurent Lafitte qui incarnera l’ancien patron de l’OM et d’Adidas. Mais la série ne plaît pas à la famille de l’homme d’affaires, décédé en octobre 2021.

Les deux premiers épisodes ont été dévoilés au Festival CanneSéries ce week-end. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette série ne plaît pas beaucoup à la famille de Bernard Tapie.

Le 13 septembre, Netflix mettra en ligne la série tant attendue consacrée à Bernard Tapie. Un biopic dans lequel le businessman est incarné par Laurent Lafitte, dont la ressemblance avec l’ancien patron de l’OM est bluffante. Également au casting, Camille Chamoux et Fabrice Luchini.

Quelques mois avant sa disparition (il est décédé en octobre 2021), Bernard Tapie, qui avait eu vent de cette production, s’était lui-même offusqué du projet piloté par les réalisateurs Olivier Demangel et Tristan Séguéla, lequel n’est autre que le fils du publicitaire Jacques Séguéla, un ami de longue date de Bernard Tapie et de sa famille.

Interrogée sur RTL en mars dernier à propos de cette série Netflix, Dominique Tapie, la veuve de l’homme d’affaires, a expliqué que « la personne qui a fait cette série (Tristan Séguéla, NdlR) était venue l’informer du projet. Bernard lui avait dit : ‘Non, si quelqu’un doit raconter mon histoire, ce sera mon fils Laurent’. Et voilà… No comment ».

Sophie Tapie, la fille de l’ancien patron de l’Olympique de Marseille, a vu rouge également quand elle a découvert le post Instagram de Netflix pour promouvoir la série. « Businessman, homme politique, patron de l’Olympique de Marseille, chanteur… et aussi arnaqueur ». Ce dernier adjectif ne passe pas. Mais alors, pas du tout. « Tapie l’arnaqueur. Sachant qu’il avait verbalisé avant sa mort qu’il était contre cette série. Comme quoi l’irrespect n’a pas de limites. Je suis d’autant plus choquée que la série est à l’initiative de Tristan Séguéla, une famille ‘amie’ des Tapie depuis 40 ans », écrit-elle sur le réseau social.

Subjectivité très forte

Pour le scénariste et coréalisateur Olivier Demangel, cette série sur Tapie « sera un biopic sur l’homme, plus libre qu’un biopic des faits, avec une part de subjectivité très forte. C’est notre regard sur sa trajectoire. Dès que l’idée est venue, je l’en ai informé parce que je trouvais ça bien de le faire. Mais on n’a pas cherché à avoir son aval ou son avis », a-t-il déclaré à BFMTV.