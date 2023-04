34e fête de l’Iris dans et autour du Parc de Bruxelles

Samedi 6 mai, cela démarre en mode mineur avec l’ouverture des Institutions européennes au public (avec visites guidées) à l’occasion de la Journée de l’Europe. Une série d’animations ludiques et instructives seront proposées par le Parlement européen sur l’Esplanade Solidarnosc 1980 (devant la place du Luxembourg).

Entre le Parc de Bruxelles et le Mont des Arts, un festival de food-trucks (plus d’une quarantaine) se tient les deux jours : de midi à minuit le samedi, de midi à 18h le dimanche. Jusqu’à minuit, le premier jour, car la place des Palais accueille alors l’Iris Tipik Electro Night dès 18h. Différents DJ enflammeront l’ambiance avec Simon LeSaint (19h) suivi de Peter Luts (20h45), Martin Solveig (22h) et Kid Noize (23h30).