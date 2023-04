Un air de Villa Lorraine au Marché matinal

Après Jean-Pierre Bruneau en 2020 et Pierre Wynants (Comme chez Soi) en 2022, c’est au tour d’un troisième chef-coq bruxellois d’être mis à l’honneur au Marché matinal de Bruxelles (Mabru). Depuis le lundi 17 avril, Freddy Vandecasserie (ayant dirigé La Villa Lorraine) dispose d’une halle à son nom. Une réception était organisée pour dévoiler la plaque commémorative en présence, bien entendu, du principal intéressé qui aime à fréquenter ce lieu. « En venant à ce Marché matinal, on est certain de trouver la plus grande variété de produits de qualité », n’a pas manqué d’indiquer l’ancien chef étoilé. « J’y venais une à deux nuit par semaine car, quand on est jeune, on ne sent pas la fatigue. J’y achetais des fruits, des légumes, des viandes, des poissons, du gibier, du caviar et bien d’autres produits. Entre chefs, on se retrouvait à la buvette pour bavarder autour de pistolets au haché avec du pickles, avec des crevettes grises ou à l’américain. On restait ainsi jusqu’à 6h du matin. Avant de repartir, on passait par le pavillon des fleurs pour ramener un bouquet et ainsi se faire pardonner par Madame. »

Trois étoiles au Michelin