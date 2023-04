Neerpede, un projet initialement refusé par Auderghem

« Neerpede est le dernier grand espace rural en région bruxelloise. Neerpede et les zones naturelles voisines telles que le Vogelzang présentent une grande richesse en termes de biodiversité et de paysages ». C’est le site web de la commune d’Anderlecht qui l’indique. Et voilà que cette dernière est confrontée à un projet de piscine publique en plein air sur l’un de ses étangs. Un projet porté par l’asbl Pool is Cool et soutenu par Bruxelles Environnement et son ministre régional Alain Maron. La zone de baignade aurait une longueur de 130 m et une profondeur élargie par endroits jusqu’à 3 m (au lieu de 1,5m) avec une pataugeoire récréative. L’accès à l’étang serait limité à un maximum de 225 baigneurs simultanément. Caractère champêtre aidant, au milieu des canards, poissons et autres espèces animales y ayant élu domicile voici belle lurette. Une menace pour l’écosystème sur laquelle la commune d’Anderlecht n’ose pas trop se prononcer. « On a décidé d’attendre la fin de l’enquête publique et les réactions des citoyens pour définir la position officielle de la commune », nous répond Fabrice Cumps, bourgmestre d’Anderlecht.

Anderlecht, un second choix