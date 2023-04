Anderlecht loin du Top 8: pour les Mauves, l’Europe n’est plus une consolation mais une obligation!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Un noyau trop limité tant sur le plan de la quantité que de la qualité, des jeunes fort légers, un manque d’efficacité, un déficit de maturité ou encore des changements et des choix tactiques posant parfois question : Anderlecht a affiché, dimanche à Genk, une grande partie des raisons pour lesquelles il risque de voir son championnat se terminer prématurément dimanche prochain. Un cuisant échec quand on repense aux ambitions du début de saison à la suite du départ de Vincent Kompany au profit de Felice Mazzù l’été dernier. Le RSCA n’a pas battu une seule équipe du Top 7 durant cette campagne !

On soulignera que si l’envie et la perception sont nettement meilleures depuis l’arrivée de Brian Riemer, cela ne saute mathématiquement pas aux yeux. En vingt-deux matches à la tête du Sporting, Felice Mazzù avait engrangé 9 succès pour 40,9 % des points. Après le même nombre de rencontres, le Danois n’en est jamais qu’à 10 victoires et 45,5 % des points.