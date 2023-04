L’UEFA pourrait priver le Barça de Ligue des champions en contournant sa propre commission de discipline

Le FC Barcelone pourrait bien être sanctionné plus tôt qu’attendu. En mars dernier, l’UEFA a annoncé l’ouverture d’une enquête concernant une « éventuelle violation du cadre juridique » de l’instance par le Barça dans le cadre d’un scandale d’arbitrage, surnommé l’affaire Negreira. Le club catalan et certains de ses dirigeants ont été inculpés le 10 mars par la justice espagnole pour « corruption », « abus de confiance » et « faux en écritures de commerce » dans l’affaire des versements d’argent suspects à Jose Maria Enriquez Negreira, ex-haut responsable de l’arbitrage espagnol, également poursuivi. Sauf que l’instance européenne dirigée par Aleksander Ceferin semble avoir l’intention d’aller plus vite que la justice espagnole.

Selon AS, l’UEFA envisage de contourner sa propre commission de discipline et d’éthique pour sanctionner directement le Barça d’un an de suspension de Coupe d’Europe en passant par la Cour d’appel. Cela serait rendu possible si les conclussions des inspecteurs sont suffisamment concluantes pour aller en ce sens, précise le quotidien espagnol. Le Barça pourrait ensuite faire appel auprès de cette même Cour avant de potentiellement porter le dossier devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) pour suspendre la sanction qui lui serait infligée. L’objectif de ce processus accéléré est visiblement de sévir dès la saison prochaine.