Jean-Luc, un Belge, est désemparé: sa femme Muriel pense parler à Patrick Bruel et lui verse 9.000 euros: «Elle est convaincue que c’est le vrai»

Ce qu’il découvre sur son téléphone est terrifiant. La personne qui se fait passer pour Patrick Bruel lui envoie régulièrement des déclarations d’amour, mais aussi des demandes d’argent. Au total, Muriel se fait soutirer près de 9.000 € ! On peut lire des messages comme : « Mon amour, voilà le lien pour faire les recharges », ou encore « je t’aime bisous ». « Elle est convaincue que c’est le vrai », confie-t-il.

Depuis plusieurs mois, Muriel pense avoir des conversations avec son chanteur préféré, Patrick Bruel. Jean-Luc, son mari, s’est rendu compte de cette mésaventure lorsque sa femme a dû être transportée à l’hôpital après une vilaine fracture. « Son état était tel qu’elle avait bloqué son téléphone. On a dû le débloquer, et c’est en affichant son contenu qu’on a découvert le pot aux roses », déclare Jean-Luc à RTL Info.

« C’est une arnaque »

Voyant sa femme sombrer dans cette arnaque, Jean-Luc tente par tous les moyens de la raisonner : « Je suis allé trouver la police, un bureau d’aide juridique, j’en ai discuté au greffe du tribunal, etc. J’ai pris plein de renseignements sur différents sites. Tout le monde me dit : c’est une arnaque, il n’y a aucune discussion possible ».