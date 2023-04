Les brèves omnisports de la région de Charleroi : trois sports au menu

Jogging

Trois épreuves le week-end prochain

Les joggeurs régionaux auront l’embarras du choix lors du prochain week-end puisque trois courses figurent au programme. Samedi, le Jogging de l'Abbaye de Soleilmont (5 et 9,8 km) et la course « Ensemble Avec les Personnes Extraordinaires » (4,8 et 11,6 km ainsi qu’une course enfants une heure plus tôt) auront lieu en même temps (départs à 15h00) alors que le dimanche, c’est la célèbre Châtelettaine qui se déroulera, elle aussi, à 15h00. Deux distances (7,2 et 14,054 km) seront proposées, tout comme une course pour les plus petits. Pour toutes informations supplémentaires et/ou pour se préinscrire, rendez-vous sur www.gorunning.be.