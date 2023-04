Sting sera en concert grâce à l’Atelier à la Rockhal (Esch-sur-Alzette) le 9 décembre prochain

« Le concert My Songs de Sting est un spectacle exubérant et dynamique qui reprend ses chansons les plus appréciées, écrites tout au long de l'illustre carrière de Sting, lauréat de 17 Grammy Awards, aussi bien avec The Police qu'en tant qu'artiste solo », explique l’Atelier dans un communiqué.

« Après une résidence de six nuits à guichets fermés au London Palladium, cette nouvelle tournée a reçu de nombreux éloges comme celui-ci : "Sting reste un artiste indéniablement doué, avec un catalogue en or". » Un voyage musical comprenant des succès tels que "Fields of Gold", "Shape of my Heart", "Roxanne" et "Demolition Man".