Un jeune homme de 18 ans tué d’un coup de couteau pour un refus de priorité de droite par le conducteur d’une Audi en France

Dans la nuit de samedi à dimanche, le conducteur d’une Audi et d’un scooter ont failli entrer en collision à Marseille, après un refus de priorité de droite. Après plusieurs échanges houleux, le premier donne un coup de couteau au second et s’enfuit.

Retournant ensuite sur ses pas, il transporte la victime à l’hôpital mais cela sera trop tard : la personne blessée décède. Il avait 18 ans. L’auteur des faits, âgé de 25 ans, a été retrouvé, selon La Provence. Il a été placé en garde à vue.