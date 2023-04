Prudence si vous avez récemment acheté ce produit chez Delhaize: il vient d’être retiré de la vente

Le produit porte le code EAN 5400119585828 et la date de péremption 12/05/2023. Le produit a été vendu du 14/04/2023 au 17/04/2023. Les clients peuvent retourner le produit au point de vente où ils l’ont acheté. Le prix d’achat leur sera alors remboursé.

Entre-temps, Delhaize a retiré tous les produits concernés du magasin et a renforcé les contrôles pour ce produit et le fournisseur. Les autres produits de la même gamme ne sont pas concernés et peuvent être consommés sans problème.