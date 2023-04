Accident à Thirimont: une voiture ne parvient pas à s’arrêter avant le carrefour et fonce dans une autre

La police de la zone Botha a été appelée lundi vers 13 heures pour un accident entre deux véhicules à Thirimont (Beaumont), chaussée de Mons (N40).

Une voiture qui était à l’arrêt à un carrefour a été percutée par une autre à l’arrière. L’ambulance et le SMUR ont été prévenus, car on craignait que l’un des conducteurs ne soit blessé. Finalement, plus de peur que de mal, puisque personne n’a été touché. Les dégâts sont uniquement matériels. L’affaire s’est terminée par un constat à l’amiable. Les policiers qui se sont rendus sur place ont assuré la circulation le temps de l’arrivée du dépanneur qui a pu dégager la route.