Zapinvest, partenaire privilégié de S4LES pour proposer les meilleures opportunités aux acquéreurs belges en Espagne

« Les résidences secondaires sur la côte sont très prisées par les Belges, comme par des acquéreurs de nombreuses autres nationalités1. Mais je dois dire que les Belges s’y connaissent vraiment bien en immobilier et sont attentifs à la localisation, au style architectural, aux matériaux et aux finitions. Ce sont donc des acquéreurs plus exigeants que d’autres », précise Maria Jesús López.

Adapter les plans aux goûts de chez nous

« En tant que partenaire privilégié de S4LES, nous sommes au courant des projets immobiliers à venir. Et lorsque nous en repérons un en adéquation avec la demande de la clientèle belge, nous nous manifestons pour obtenir la commercialisation. Nous pouvons alors apporter nos conseils pour adapter les plans au goûts belges – qui ne sont pas toujours ceux des architectes espagnols. Par exemple, dans le projet Aurum Hidalgos, à Manilva, nous avons demandé d’avoir des cuisines ouvertes et la pièce de vie avec vue sur mer », explique Jonathan Buchet, CEO Belgium de ZAPINVEST. « Souvent, nous suggérons aussi d’éviter les ‘couloirs de nuit’ au profit d’un plus grand living, de bien orienter les terrasses, d’ajouter des fenêtres sur les pignons pour augmenter la luminosité, de prévoir des placards et un coin buanderie. Bref, de maximiser les atouts des biens pour notre clientèle. »

Aurum Hidalgos : 70% de propriétaires belges

Une tactique payante puisque la future résidence Aurum Hidalgos, dont la construction commencera prochainement a été vendue à 70% à des Belges. Les heureux propriétaires côtoieront également des Britanniques, des Espagnols, des Polonais et des Néerlandais.

La localisation du projet, sur la Costa del Sol, est idéale : avec vue sur mer, plage à pied, tous types de services à proximité, accès rapide à Estepona et Marbella, et une belle architecture en espalier pour éviter l’effet massif.

« Le pricing est l’une de nos taches en tant que ‘commercialisateur’. Chez S4LES, nous sommes partisans de privilégier le rapport qualité/prix pour vendre sur plan et construire sans perte de temps, plutôt que d’essayer de vendre le plus cher possible sur une plus longue période. Le succès du projet Aurum Hidalgos s’explique aussi pour cela : les appartements de 2 à 3 chambres étaient vendus entre 229.00 et 360.000 EUR. Si tout se passe bien, nous espérons proposer une seconde phase du projet dans les prochains mois – toujours avec Zapinvest bien sûr », conclut Maria Jesús López.