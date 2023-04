Journée de la Terre 2023: 5 milliards de bouteilles en plastique jetables économisées dans le monde en 2022 grâce à SodaStream

Les 5 milliards de bouteilles en plastique jetables épargnées par les utilisateurs de SodaStream en 2022 l’ont été uniquement parce qu’ils ont utilisé des produits durables de la marque pour préparer leurs boissons parfaitement pétillantes. Qui plus est, les machines à eau gazeuse de SodaStream sont fabriquées à partir de matériaux durables de haute qualité qui tiennent des années, preuve de l’engagement de la marque au profit de la planète. Les bouteilles de dioxyde de carbone sont réutilisables, rechargeables et recyclables.

«SodaStream ambitionne de transformer la manière dont le monde boit en incitant les gens à un “Push for Better” et en les encourageant à faire de meilleurs choix. Pour eux, mais aussi pour la planète», explique Eyal Shohat, CEO de SodaStream. «Une machine SodaStream évite l’utilisation de plusieurs milliers de bouteilles en plastique jetables. Grâce à nos consommateurs engagés dans le monde entier, nous sommes parvenus à économiser plus de 5 milliards de bouteilles en plastique à usage unique, l’an dernier.»