Le cri du cœur d’Aurore après la mort de son fils de 4 ans tué par son ex-conjoint: «Mon amour je ne te verrai plus»

Un véritable drame s’est joué ce vendredi soir au Nouvion-en-Thiérache, à quelque 25 km d’Hirson dans l’Aisne. Alors que la maman d’un petit garçon de 4 ans allait le récupérer chez son père, elle n’a trouvé personne au domicile de son ex-conjoint, rapporte l’Union. L’homme ayant des tendances suicidaires, la mère s’est inquiétée et a alerté les gendarmes.

C’est dans la soirée que les forces de l’ordre ont retrouvé la voiture du papa entièrement calcinée avec lui et son fils à l’intérieur. Selon une information de la gendarmerie, le parquet de Laon, dans l’Aisne a ouvert une information judiciaire et l’autopsie des corps devrait avoir lieu dans la semaine afin de connaître les causes exactes des deux décès. On ignore pour l’instant le lieu de la commune où le père de famille est passé à l’acte. De son côté, le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Aisne indique que les pompiers n’ont pas été engagés dans ce terrible fait divers.