Six enfants légèrement blessés à Gand après une collision entre un bus scolaire et un bus De Lijn

L’accident s’est produit vers 8h15 sur le R4 dans l’arrondissement gantois de Zwijnaarde. Il s’agit d’une collision arrière entre un bus scolaire et un bus De Lijn. Une voiture de tourisme a également percuté l’arrière du bus scolaire. La cause de la collision n’est pas encore connue.

Une trentaine d’élèves se trouvaient dans le bus scolaire. Six enfants ont été légèrement blessés et trois d’entre eux ont été transportés à l’hôpital pour y être soignés. Un accompagnateur et un chauffeur de bus ont également été légèrement blessés. L’accident a perturbé la circulation sur la R4.