Léo Renusson («Top chef»): «J’en ai eu parfois un peu ras-le-bol»

Votre cuisine a-t-elle changé ?

Dans un restaurant, le chef a le temps de réfléchir à ses recettes. Dans « Top chef », il faut travailler dans l’urgence et s’adapter. Le goût du risque s’installe aussi au fil de la compétition. Cette émission m’a peut-être également donné l’envie de participer plus tard à d’autres concours. Je m’y préparerais davantage que pour « Top chef » !

Lire aussi «Je suis dévastée», «Je vais mal le vivre»: l’élimination de César dans «Top chef» déçoit fortement les internautes

La production en demande-t-elle trop aux candidats ?

Si les candidats ne sont pas boostés, ils restent dans leur confort de cuisinier. Maintenant, même si j’ai savouré le plaisir d’avoir été choisi pour l’émission, j’en ai eu parfois un peu ras-le-bol lors de certaines épreuves, avant de vite me ressaisir.

Qui vous a donné envie de cuisiner ?

Ma priorité dans une journée a toujours été de manger ! (Rires.) Enfant, je regardais les émissions de Joël Robuchon, j’adorais les terrines de ma grand-mère maternelle, les gratins de pâtes… Cette simplicité sans nom me marque encore aujourd’hui.

Lire aussi Albane Auvray («Top chef»): «J’ai été trop critiquée sur les réseaux sociaux»

Vous aviez 15 ans lors de votre premier stage en cuisine. L’ambiance n’est-elle pas très dure dans ce milieu quand on est ado ?

Elle n’est pas toujours évidente. J’avais 15 ans et certains attendaient de moi que je me comporte comme un pro. Il y avait aussi de la compétition entre les personnes d’un même établissement : une place, ça doit se gagner.

Avez-vous été témoin, plus jeune, de certaines brimades en cuisine ?

J’ai déjà entendu des blagues de très mauvais goût, mais pas de brimades, non. Pour les filles, c’est peut-être plus dur : elles doivent faire plus leurs preuves. Certains dirigeants, chefs ou sous-chefs, se permettent certaines choses pour se sentir plus puissants. Cela devient plus rare aujourd’hui, mais ça existe encore malheureusement.

Vous avez expliqué que, plus jeune, un chef vous avait énormément tiré vers le bas. Que s’est-il passé ?

Il existe des chefs très durs qui enfoncent les gens. Avec des petits mots piquants, celui-là critiquait l’aspect professionnel des choses mais également l’aspect plus personnel. Il ne faut pas pousser les gens à bout, les dégoûter de leur passion. Cela peut gâcher le potentiel d’un jeune apprenti. Dans ma promotion, nous étions septante. Aujourd’hui, nous sommes moins d’une dizaine à continuer dans la cuisine. Cela prouve l’existence d’un problème.