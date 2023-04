Sophie Marceau n’a «ni l’envie ni l’enthousiasme» de tourner en 2023

Même si son dernier look, à la garçonne, avec les cheveux coupés court, a fait vrombir les internautes qui n’avaient rien de mieux à faire, Sophie Marceau, à 56 ans, est toujours aussi rayonnante, et bien décidée à faire ce qui lui plaît.

On en aura une nouvelle démonstration dès le 5 mai prochain, avec la sortie de son premier livre, « La souterraine ». Entre cinéma et poésie, elle y tisse le portrait de petites filles trop belles, d’amantes, de mères, d’actrices, des femmes de tous âges, de toutes conditions, formant des trajectoires jamais bien éloignées de sa propre expérience. Après l’échec de ses deux derniers films (« Une femme de notre temps » et « I love America », passés complètement inaperçus), et alors qu’elle s’est recentrée ces dernières années sur sa famille, Sophie Marceau montre qu’elle ne craint pas de voir sa carrière prendre une autre direction.