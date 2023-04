Procès des attentats à Bruxelles: que trois accusés dans le box pour l’audience de mardi

En dehors du box

Les bancs n’étaient pas clairsemés qu’au niveau des accusés. Leurs avocats n’étaient pas non plus très nombreux pour écouter les témoignages des experts (médecin légiste, odontologue, spécialiste des explosifs, experts de l’Institut national de criminalistique et de criminologie (INCC) et spécialiste de la balistique) entendus mardi. Même constat du côté des avocats des parties civiles, des journalistes ou du public.