LaMeuse Foot | Le binôme Raucq-Derwael en plateau pour évoquer le sacre tout proche de Tilff en P2B

Arrivés en octobre dernier, Jean-Marie Raucq et Sammy Derwael, respectivement entraineur principal et coach adjoint, ont réussi à bien mener la barque tilffoise après avoir succédé à Etienne Delangre et Joseph Lo Bello sur le petit banc des Mauves. Une série que le mentor actuellement en place a bien connu avec le RDC Cointe ainsi que l’UCE Liège et qu’il a donc retrouvé entouré d’amis

On se questionnera aussi sur l’avenir de Tilff au sein d’un championnat qu’il pourrait bientôt rejoindre en cas de succès ce week-end à MCS Liège, sur ce qu’il faudra entreprendre pour les ouailles de Jean-Marie Raucq et de Sammy Derwael pour se stabiliser dans une série toujours relevée et jamais facile à aborder quand on vient de 2ème Provinciale. Rubrique du coup d’oeil oblige, nous aurons évidemment un petit mot pour les équipes d’Elsaute et Stavelot, reçues dans notre émission cette saison, qui ont elles aussi pu sabrer le champagne il y a 72 heures.