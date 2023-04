Un défenseur de Premier League révèle la technique étonnante d’Erling Haaland pour déstabiliser ses adversaires

Le défenseur de Brentford Ben Mee a dévoilé une technique peu conventionnelle qu’a utilisée Haaland pour le déstabiliser dans leur duel en novembre dernier. « C’est un garçon puissant et nous nous sommes un peu bousculés », a confié l’Anglais à Sky Sports, « il y a eu des petits pincements ici et là entre lui et moi. »

« C’est plus lui qui fait les pincements, pour être honnête. Mais ça ne me dérange pas, j’aime bien ça », a poursuivi Mee. « Il est évident que nous essayons d’être physiques avec lui et d’utiliser notre corps dans et autour de la surface pour l’empêcher de se mettre dans les positions qu’il souhaite. »