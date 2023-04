«Dream Team, la relève des stars»: c’est quoi cette nouvelle émission de TF1 avec Jenifer, M. Pokora, Lara Fabian ou encore Camille Lellouche?

TF1 vient tout juste d’annoncer l’arrivée d’une nouvelle émission intitulée « Dream Team : la relève des stars ». Présentée par Hélène Mannarino et coproduite par TF1 Production et FOX AE, l’émission consiste en un talent show unique dans lequel s’affronteront six artistes français et leurs équipes formées de jeunes chanteurs.

de videos

Lire aussi «The Voice»: deux talents brisent les règles du concours de chant

Chacune des six teams sera composée de cinq enfants talentueux et fans d’un artiste, partageant le même univers musical et artistique. Ils ont entre 8 et 14 ans et auront l’occasion de rejoindre les équipes de Matt Pokora, Jenifer, Camille Lellouche, Lara Fabian, Claudio Capéo et Black M.