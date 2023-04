Jonas Vingegaard prolonge son contrat avec Jumbo-Visma: «Nous allons certainement atteindre un niveau encore plus élevé ensemble»

Vingegaard, 26 ans, avait rejoint l’équipe en 2019. En 2020, il figurait dans l’équipe qui a aidé Primoz Roglic à gagner le Tour d’Espagne. L’année suivante, il se classait deuxième du Tour de France. Une Grande Boucle qu’il a remportée en 2022, raflant deux étapes et le maillot à pois du meilleur grimpeur au passage. Vingegaard compte 20 victoires à son palmarès. Cette saison, il a remporté trois étapes et le classement général tant du Tour de Galice (O Gran Camino) que du Tour du Pays basque.

« J’ai vécu une expérience fantastique avec l’équipe qui m’a soutenu dans tous les domaines pour que je devienne le coureur que je suis aujourd’hui », a commenté Vingegaard dans le communiqué de Jumbo-Visma. « J’apprécie la qualité de l’équipe et des gens qui la composent et je me sens à la maison. Chaque jour, nous nous poussons les uns les autres à nous améliorer, et c’est ici que je peux réaliser tout mon potentiel. Nous allons certainement atteindre un niveau encore plus élevé ensemble. Je suis impatient de continuer à grandir au sein de l’équipe. »

Le Tour de France sera à nouveau le principal objectif du Danois cette année. « Le Tour de France est quelque chose de très spécial. La sensation que j’ai eue, en me trouvant sur la plus haute marche du podium, était fantastique. Mon objectif est de remporter de nombreuses autres victoires. Au Tour, mais aussi dans les autres courses à venir. Savoir que je serai dans l’équipe pour cinq autres années signifie tout pour moi. Cela me permet d’avoir l’esprit tranquille et l’opportunité de me concentrer encore plus sur mes objectifs. »