L’entreprise Lhoist réduira temporairement l’activité de son site de Rochefort dès 2024 en attendant l’obtention d’un nouveau permis, un plan de chômage économique envisagé

Mais il va certainement y avoir un décalage entre l’épuisement des réserves de la carrière actuellement autorisées et l’obtention (éventuelle) du permis.

La réserve calcaire que Lhoist est autorisé à exploiter à Rochefort sera épuisée d’ici 2026. L’entreprise a introduit une demande de révision du plan de secteur en 2021, qui sera suivie d’une demande de permis unique afin de pouvoir étendre l’exploitation de la carrière sur 14,6 hectares et assurer l’avenir du site jusqu’en 2040.

« L’entreprise se voit donc contrainte de réduire temporairement le niveau de production de sa carrière de Rochefort et de son usine d’exploitation d’On-Jemelle dès 2024 », indique la société Lhoist. « Cela permettra de préserver l’emploi de ses 101 collaborateurs, l’outil de production, le savoir-faire et l’avenir du site. »

Lhoist prévoit de réduire sa production de chaux vive de 340.000 tonnes par an à environ 200.000 tonnes par an, ce qui rallongera de trois ans la durée de vie de la carrière actuellement autorisée.

« L’organisation du site sera adaptée à la charge de travail réduite. La Direction envisage de recourir à un plan de chômage économique temporaire et partiel. Lhoist est confiant quant à l’avenir du site de Rochefort. »

Une réunion de concertation entre les travailleurs et la direction du groupe concernant les conditions de travail était justement prévue en ce début de semaine. Les employés et ouvriers de la carrière Lhoist à Jemelle dénonçaient il y a quelques jours un mal-être depuis la restructuration de l’entreprise et un manque de personnel.