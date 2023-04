Le Trajet Emploi de retour pour une dixième édition à Forest, Saint-Gilles et Uccle

Le Trajet Emploi est organisé par les Maisons de l’Emploi de Forest, Uccle et Saint-Gilles et l’ensemble de leurs partenaires, via un financement régional d’Actiris. Durant ces trois semaines, près de 20 activités différentes se déroulent sur le territoire des trois communes, avec pour leitmotiv l’idée que l’emploi est souvent bien plus à portée qu’on ne le pense, et qu’il suffit parfois d’un léger coup de pouce pour l’atteindre. C’est ce coup de pouce que les acteurs de l’insertion socioprofessionnelle du Sud de Bruxelles proposeront.

« Cette triple union s’inscrit dans le temps et nous nous en félicitons ! Les difficultés rencontrées lors d’une recherche d’emploi peuvent être nombreuses et nous sommes convaincus de la nécessité de mettre en place ce type d’actions afin d’accompagner efficacement les chercheurs d’emplois », déclarent les trois échevins de l’emploi : Charles Spapens pour Forest (PS), Catherine François pour Saint-Gilles (PS) et François Lambert-Limbosch pour Uccle (Ecolo).

Des thématiques spécifiques sont également abordées, tels que les métiers de l’Horeca, entreprendre au féminin, la fracture numérique ou les jeunes au travail.

Enfin, le Win Win Day revient pour une rencontre avec des entreprises qui recrutent et une nouvelle initiation au co-searching qui jalonnera le Trajet Emploi 2023 d’activités du début à la fin.