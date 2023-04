«Heureusement que la prod était là»: cela s’est très mal passé en Corse entre Natalie et Michel (Mariés au premier regard)

On a de tout, cette saison, dans l’émission « L’amour est dans le pré », diffusée tous les dimanches à 20h50 sur RTL-TVI. Jessica et Alexandre filent le parfait amour et ont même déjà emménagé ensemble, tout n’est pas totalement perdu entre Pierre et Caroline même si certains traits de leur caractère respectif ne semblent pas totalement en adéquation, et puis il y a Nathalie et Michel, entre qui rien ne va plus.

Et le voyage en Corse n’a, malheureusement, rien arrangé. Cela s’est vu lors de l’épisode de ce dimanche, mais cela a également été confirmé par l’intéressée auprès de nos confrères de Flair.