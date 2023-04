Cinq morts, dont un adolescent, dans une violente sortie de route: «Le moteur a volé sur 15 mètres», voici ce que l’on sait sur le drame

Cinq jeunes hommes, dont un adolescent, ont été tués dans la nuit de samedi à dimanche dans la sortie de route de leur véhicule sur la commune de Morette (Isère). Le véhicule s’est abîmé dans un ravin, pour une raison non encore déterminée, avant de percuter violemment un arbre, selon les pompiers, appelés vers 03h00 du matin. « Le moteur a volé sur 15 mètres », a expliqué un riverain à nos confrères de France 3 . « La voiture a dû faire un vol plané et est allée s'éclater dans l'arbre », poursuit-il. Le choc a été d’une violence inouïe et les conséquences sont dramatiques.

Selon les gendarmes, les quatre jeunes hommes avaient entre 18 et 22 ans. L’âge du mineur n’a pas été donné mais il aurait 15 ans, selon le Dauphiné libéré qui précise que les quatre autres passagers étaient des militaires. « On le connait tous », a raconté le maire à France 3 Régions, en évoquant la plus jeune victime. "Il était à l'école à Morette et savoir sa famille dans le deuil, dans ce terrible accident...".