Accident fictif à Braibant d’un camion-citerne transportant des hydrocarbures!

C’était au tour de Ciney de tester ses procédures et ses plans. L’occasion aussi pour le Gouverneur de faire le bilan sur ce programme d’exercices.

Convaincu de la nécessité de permettre aux communes de s’exercer et de tester leur plan d’urgence mais en même temps bien conscient du manque de moyens de nombre de communes pour organiser de tels exercices pour elle-même, Denis Mathen a, dès 2013, souhaité que puissent être proposés des exercices clef-sur-porte aux communes qui le souhaitaient. Les services du Gouverneur et le commandement militaire ont ainsi proposé un programme de 4 ou 5 exercices par an, sauf malheureusement durant les années ou la lutte contre le terrorisme a mobilisé les moyens militaires ainsi que durant la crise Covid. Ces exercices dits table-top (c’est-à-dire sans déploiement sur le terrain de services de secours et d’intervention qui sont cependant simulés par une équipe d’animation générée par la Défense), réunissent autour du bourgmestre de la commune, son comité de coordination composé d’acteurs communaux (fonctionnaire planu – planificateur d’urgence, communicateur, responsable logistique, CPAS), de représentants des zones de secours, des pompiers et de police ainsi que de l’inspection d’hygiène fédérale… comme ce serait le cas en cas de vraie crise.