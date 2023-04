La police boraine interpelle une voiture avec une plaque d’immatriculation volée: à bord, 4 mineurs!

Au final, voici le bilan du contrôle : défaut de permis de conduire pour le conducteur et conduite sous influence de stupéfiants ainsi que recel de plaque volée. « Le véhicule a été immobilisé et enlevé par un dépanneur. Nous avons également saisi les stupéfiants sur la personne ayant tenté de s’enfuir. De plus, connu des service de police, le jeune homme a été privé de liberté et présenté à un juge de la jeunesse », ajoute la zone.