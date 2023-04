30 nouveaux radars préventifs à Genappe et Nivelles d’ici 2024

La zone de police déclare que beaucoup de citoyens les ont contactés pour signaler le dysfonctionnement de certains radars préventifs à Nivelles et Genappe. La réparation de ces derniers représentant un coût presque aussi important que l’installation de nouveaux, la zone de police a mené une réflexion avec Pierre Huart (MR) et Gérard Couronné (MR), respectivement bourgmestre de Nivelles et Genappe. Après une discussion avec le service mobilité des deux villes, il a été décidé de remplacer les machines défectueuses et de placer de nouveaux dispositifs préventifs.

Les travaux ont commencé

11 anciens radars ont déjà été remplacés par des panneaux qui indiquent la vitesse : en vert, la limitation est respectée, en rouge, elle ne l’est pas. La particularité des nouveaux dispositifs est qu’ils émettent un flash lorsque les automobilistes roulent trop vite, mais ne prennent pas de photo. Il n’y a pas d’amende à la clé, mais un but de prévention afin de sensibiliser les conducteurs. Une prochaine phase d’installation est prévue en septembre 2023 et les 30 appareils devraient tous être en place d’ici la fin 2024.