Evan Gershkovich, le journaliste américain retenu en Russie, apparait pour la première fois depuis son arrestation

Bras croisés et vêtu d’une chemise bleue à carreaux et d’un jean, Evan Gershkovich a regardé sans mot dire les journalistes venus le filmer ou le prendre en photo dans la cage en verre dévolue aux accusés. La cour doit décider mardi de le maintenir ou non en détention provisoire pour des accusations d’espionnage que le reporter du Wall Street Journal rejette catégoriquement.