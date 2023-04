Maxime Mandrake va vivre le rêve américain!

Bien connu dans notre région, Maxime Mandrake va vivre une expérience incroyable dans quelques mois. En effet, le magicien brainois va s’envoler pour les États-Unis afin de disputer le Championnat du Monde des Arts de Performance dans la catégorie « artiste de variété ». Il nous explique comment il a été embarqué dans cette aventure. « En fait, j’ai participé à un casting afin d’intégrer l’équipe belge. Je suis passé devant un jury qui devait décider si ma performance était suffisamment à la hauteur de ce type d’événement. Leur retour a été très positif et j’ai donc été sélectionné », affirme-t-il. S’il est habitué à se produire sur scène lors de ses spectacles, Maxime Mandrake va découvrir un tout nouvel univers en disputant un championnat du monde. « C’est un véritable challenge pour moi de partir en compétition. En plus de la préparation artistique, je vais devoir aussi me concentrer sur la préparation mentale. En tout, il y aura plus de 1500 artistes présents, donc il ne faudra pas se louper », nous confie-t-il. « Et puis, je suis habitué à faire des spectacles d’une heure, alors qu’ici, je n’aurais que 1 minute 30 pour montrer ce que je vaux. Je suis actuellement en train de travailler d’arrache-pied afin que tout soit parfait pour le jour-j. Je veux vraiment marquer les esprits. »

Il va devoir montrer sa personnalité Si l’aspect technique de son numéro sera évidemment important, Maxime Mandrake sait que sa personnalité aura aussi un rôle important à jouer. « Aux Etats-Unis, ils regardent surtout ce côté-là. Ils veulent voir ce que tu dégages, et si tu suscites l’intérêt des spectateurs. Plus que la magie, c’est vraiment ton personnage qui sera jugé », affime-t-il. « Le public américain est d’ailleurs assez différent de notre public. Il est souvent plus réceptif, mais il attend surtout que tu le bluffes dès la première seconde. Il veut ressentir des émotions avant tout, même si l’aspect technique n’est pas parfait. »

Alors que Maxime Mandrake espère aller loin dans la compétition, il veut surtout profiter de cet événement afin de nouer des contacts et de pourquoi pas avoir de nouvelles opportunités. « Nous allons être pendant une semaine en contact avec des producteurs et des gens du métier, qui ont de la bouteille et qui cherche les prochaines stars de demain. Il sera donc important pour moi d’essayer de me créer un réseau de producteurs, afin qu’ils aient envie de travailler avec moi », affirme-t-il. « Maintenant, ça ne sera pas facile. Il va falloir se battre. Pour taper dans l’œil d’un producteur, il faut savoir être efficace. On travaille déjà à ça avec l’équipe belge. Souvent, vous n’avez que quelques secondes pour le convaincre que vous êtes la personne qu’il lui faut. J’ai néanmoins confiance en moi et je sais que j’ai un univers que pourrait faire mouche. Je suis au point et près à en découdre ! »

Un déplacement coûteux Si cet événement pourrait changer la carrière de Maxime Mandrake, il a aussi un coût. C’est la raison pour laquelle le magicien brainois est à la recherche de mécène ou de sponsors. « Entre le logement et l’avion notamment, cela représente un gros investissement pour chaque membre de l’équipe belge. Nous espérons donc lever des fonds afin de pouvoir couvrir une partie de ces frais. Je trouve qu’il est important de soutenir notre pays dans ce domaine, car nous avons beaucoup de talents et que cette compétition sera l’endroit idéal pour le prouver. » Nicolas Evrard