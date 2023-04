Furieux d’avoir été remplacé par Pep Guardiola contre le Bayern, Kevin De Bruyne explique sa réaction!

Interrogé sur sa réaction dans les colonnes du Manchester Evening News en marge du match retour qui aura lieu ce mercredi à l’Allianz Arena, De Bruyne s’est expliqué. « En fait, oui, j’ai réagi comme ça sur le moment. Je me sens bien et je veux jouer tous les matchs », a-t-il déclaré. « Ces trois dernières années, je n’ai connu aucune blessure et j’ai été en forme à chaque match donc je me sens bien. C’est tout ».