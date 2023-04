Niels Nkounkou, Philippe Montanier, Luka Elsner: ils ont échoué au Standard, pour réussir loin de Sclessin

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les entraîneurs

Arrivé dans la Cité Ardente en juillet 2020, Philippe Montanier avait la lourde tâche de remplacer Michel Preud’homme sur le banc des Rouches. Après des passages notamment à la Real Sociedad et à Lens, le technicien français avait à cœur de redonner un élan positif au projet liégeois. Mais les résultats ne suivront pas, malgré un début de saison plutôt convaincant avec une qualification pour la phase de groupe de l’Europa League. Encore mieux, le Standard de Liège ne perdra qu’un seul match de championnat en 9 journées. Le français sera néanmoins viré fin décembre, après une nouvelle défaite en championnat (la quatrième de suite) à domicile face à Saint-Trond. Il sera remplacé par Mbaye Leye le 30 décembre 2020.

Entraîneur de Toulouse depuis le 23 juin 2021, Philippe Montanier connaît une véritable réussite dans la ville rose depuis sa prise de fonction. En remportant le titre de Ligue 2 la saison dernière, Toulouse faisait son retour dans l’élite du football français cette saison. Et pour ce retour en Ligue 1, Toulouse réalise une saison plus que correcte. Pratiquement assurés de rester en Ligue 1, les coéquipiers de Thijs Dallinga s’offrent en plus le luxe de disputer une finale de coupe de France face au tenant du titre, le FC Nantes.