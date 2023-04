«Ça commence aujourd’hui»: Thomas de Bergeyck révèle ce qui est caché derrière les coussins dans l’émission de Faustine Bollaert

« Il y avait deux reportages qui m’étaient consacrés. C’est assez fou. On me voit commenter le mariage de Kate et William, afin de me montrer dans mon métier de journaliste spécialiste des monarchies », a confié l’animateur à Ciné-Télé-Revue.

Et de pursuivre : « Le deuxième sujet concernait mes origines. Ma grand-mère paternelle avait été demoiselle de compagnie de la jeune princesse Joséphine-Charlotte, la sœur du roi Baudouin et future grande-duchesse du Luxembourg. Les responsables de l’émission ont fait tout un montage photo où on me voit avec mes parents, mes grands-parents. J’en avais les larmes aux yeux. Je fais mon métier de façon très humble, je ne m’attendais pas à ce qu’on me consacre deux sujets dans une émission qui cartonne en France. J’étais vraiment ému. »