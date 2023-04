La saison des asperges de Wallonie officiellement lancée à Houyet

Le groupement de producteurs d’asperges de Wallonie a lancé ce mardi à l’aspergeraie des « Jardins de Mimie » d’Houyet la saison des asperges de Wallonie.

Cette journée d’ouverture a pour but d’informer les consommateurs du début des récoltes de ce produit, de rappeler la notion de saisonnalité, et de mettre en valeur les asperges produites localement. « Depuis plusieurs semaines, on peut trouver de l’asperge en magasins », rappellent les producteurs. « Cependant, ce n’est pas de l’asperge wallonne. Elle vient généralement de Flandre (asperge blanche) et parfois de beaucoup plus loin pour l’asperge verte : le Pérou. En Wallonie, l’asperge n’est disponible qu’à partir d’avril et jusqu’à la fin juin. »