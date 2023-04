«Thomas Pesquet, objectif France»: la tête dans les étoiles, les pieds sur terre

Trois minutes, c’est le temps qu’il a mis pour survoler son pays. Par ce chiffre sidérant débute ce nouveau périple de l’astronaute le plus célèbre du monde. Avec son charisme et sa capacité rare à vulgariser les concepts scientifiques abstraits, Thomas Pesquet emmène cette fois le téléspectateur sur le plancher des vaches à la découverte des beautés de la France métropolitaine et d’outre-mer. Ces territoires si diversifiés, il les a observés depuis l’ISS. Depuis la coupole du vaisseau spatial, durant ses moments de loisir, il a pris 250000 clichés de la Terre. Ces photographies exceptionnelles n’ont pas seulement fait rêver, elles ont donné un point de vue inédit sur la grande bleue. Par cette perspective, elles offrent un regard rare et précieux sur elle : la conscience de son unicité et de sa fragilité dans le vide intersidéral. Depuis son retour, Thomas Pesquet n’a de cesse de relayer ce message.

La pesanteur nous cloue au sol et finit par nous rendre banale la nature. Or, en prenant de la hauteur, sa diversité, sa puissance et, hélas, sa lente destruction sautent aux yeux. Voilà en résumé la leçon de ce documentaire aux images fabuleuses. Dans ce reportage, l’astronaute revient évidemment sur le quotidien de sa mission dans l’espace. Il décrit les sensations du décollage de la fusée, l’organisation de sa journée type dans cette boîte ultra-complexe de technologie, où il faut apprendre à économiser les ressources, ses sorties extravéhiculaires, le retour dans notre atmosphère et cet instant où l’on enlève son casque et où les sens sont surdéveloppés.