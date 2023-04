«C’est génial, c’est que de l’amour»: Sébastien-Hanouna, une vraie amitié

Viré comme un malpropre par la patronne de France Télévisions, Delphine Ernotte, en raison de son statut d’« homme blanc de plus de 50 ans », Patrick Sébastien a depuis trouvé refuge sur C8, de son pote Cyril Hanouna, qui recycle ses anciennes émissions sous forme de best of.

Il faut dire qu’entre Sébastien et Hanouna, c’est une histoire d’amitié qui dure depuis plus de dix ans. Sébastien a d’ailleurs pris à de nombreuses reprises la défense d’Hanouna, sans doute parce qu’il se reconnaît en lui. « On essaie par tous les moyens de démolir ce type », confiait déjà en 2016 l’imitateur. « Moi aussi, j’y ai eu droit à une époque. Parce qu’il gagne de l’argent – qu’il mérite –, qu’il est insolent, on essaie de lui faire payer. » Et de rajouter plus récemment : « Je préfère mille fois Hanouna aux donneurs de leçons de Quotidien. » Et vlan !