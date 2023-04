Un nouveau véhicule pour le Centre Sportif de Warfaaz

Gâce à l’investissement de certains commerçants et indépendants locaux, le Centre Sportif de Warfaaz vient de se doter d’un véhicule. Ce véhicule va permettre les déplacements quotidiens et le transport de matériel. Ce projet est d’un nouveau genre, il est humain et local…, comment? Le véhicule a été entièrement financé grâce à l’investissements des vingt-trois sponsors qui se sont portés garants à être les partenaires officiels de cette Opel Combo qui, pendant cinq ans, va circuler sur les routes de la région. Une contribution qui va considérablement aider le Centre Sportif et toutes les activités qui en découlent.